Запорожская АЭС и Энергодар остались без водоснабжения. Отключение произошло после повреждения электросетевой инфраструктуры, сообщило Международное агентство по атомной энергии.

Глава администрации Энергодара Максим Пухов утром 23 июля рассказал об аварии за пределами города. По его данным, она также привела к отключению электричества.

«Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», — говорится в заявлении агентства.

Эксперты МАГАТЭ на станции испытывают ограничения в доступе к водопроводной воде с 18 июля. Информации о сроках восстановления водоснабжения агентство не привело.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз в поддержке атак Киева на атомные объекты. Дипломат также заявила, что ЕС мешает МАГАТЭ и другим структурам ООН давать профессиональную оценку таким инцидентам. По её мнению, подобная позиция препятствует реакции международного сообщества на удары по ядерной инфраструктуре. Захарова отметила, что это создаёт дополнительные риски для безопасности.