Евросоюз не просто молча аплодирует ударам Киева по атомным объектам, а «улюлюкает и подбрасывает чепчики в воздух», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. При этом, по её словам, ЕС блокирует возможность международных организаций профессионально реагировать на эти инциденты.

«Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, и другим организациям системы ООН, на это нормально, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что проблема Евросоюза в том, что он препятствует адекватной реакции мирового сообщества на удары по ядерной инфраструктуре, что создаёт дополнительные угрозы безопасности.

Ранее сообщалось, что Москва выразила обеспокоенность из-за атаки на иранскую АЭС «Дарховин», подчеркнув угрозу ядерной безопасности и эскалации конфликта. Мария Захарова заявила, что объект под гарантиями МАГАТЭ, и любые удары требуют тщательной проверки. Россия ожидает от агентства объективной оценки произошедшего и его влияния на контрольные механизмы. Дипломат отметила, что ситуация может подорвать работу международных институтов.