Захарова заявила об обеспокоенности после сообщений об атаке на АЭС в Иране

Сообщения об атаке на строящуюся атомную электростанцию «Дарховин» в Иране вызвали серьёзную реакцию Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вызывает опасения как с точки зрения ядерной безопасности, так и из-за дальнейшего обострения конфликта вокруг Ирана.

По словам дипломата, объект находится под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому любые сообщения о возможных ударах требуют тщательной проверки. Она отметила, что произошедшее может повлиять на работу международных механизмов контроля. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ожидает от МАГАТЭ объективной оценки произошедшего.

«Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности Агентства», – говорится в комментарии дипломата.

Захарова также заявила, что право государств на мирное использование атомной энергии не должно ставиться под сомнение. Москва рассчитывает, что международные структуры предпримут меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее Life.ru писал, что МАГАТЭ начало проверку сообщений об атаке США на строительную площадку АЭС в иранском Дарховейне. В агентстве заявили, что на момент последней инспекции объект находился на ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов. Поэтому специалисты не зафиксировали угрозы радиационной безопасности, но призвали избегать ударов по ядерным объектам.