МАГАТЭ изучает сообщения об атаке США на стройплощадку АЭС в Иране
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне. Организация уже связалась с Тегераном по этому поводу, говорится в заявлении агентства в соцсети.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщала об атаке США на объект на юго-западе страны. В МАГАТЭ отметили, что на момент последнего посещения инспекторами площадка находилась на самой ранней стадии строительства и не содержала ядерных материалов, поэтому атака не представляет радиационной опасности.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал к военной сдержанности в районе всех объектов, связанных с ядерной деятельностью. В агентстве пообещали предоставить дополнительную информацию по мере её поступления.
Напомним, США и Иран подписали меморандум о завершении конфликта в ночь на 18 июня, однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары, объяснив их действиями Тегерана против судоходства в Ормузском проливе. В МИД Ирана назвали атаки серьёзным нарушением договорённостей. Армия США завершила новую серию ударов по иранским объектам, которая стала восьмой ночью подряд, поразив пункты берегового наблюдения, системы ПВО, корабли ВМС, склады с ракетами и беспилотниками КСИР в ответ на удар по американским военным в Иордании 17 июля.
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