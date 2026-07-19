МАГАТЭ изучает сообщения об атаке США на стройплощадку АЭС в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне. Организация уже связалась с Тегераном по этому поводу, говорится в заявлении агентства в соцсети.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщала об атаке США на объект на юго-западе страны. В МАГАТЭ отметили, что на момент последнего посещения инспекторами площадка находилась на самой ранней стадии строительства и не содержала ядерных материалов, поэтому атака не представляет радиационной опасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал к военной сдержанности в районе всех объектов, связанных с ядерной деятельностью. В агентстве пообещали предоставить дополнительную информацию по мере её поступления.