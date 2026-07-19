США завершили восьмую серию ударов по военным объектам Ирана

Армия США завершила новую серию атак на иранские объекты. Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило о поражении иранских объектов.

«Центральное командование завершило очередной раунд ударов по Ирану», — отчитались военные в социальной сети X.

В СЕНТКОМ уточнили, что били по Ирану на протяжении восьмой ночи подряд. США уничтожили иранские пункты берегового наблюдения и системы противовоздушной обороны. Также под удар попали корабли военно-морских сил и склады с ракетами и беспилотниками.

По данным командования, американцы атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции в ответ на удар по военнослужащим США в Иордании 17 июля.

В эту же ночь иранские военные ответили ударами по двум базам США в Кувейте. Беспилотники разрушили склад боеприпасов сухопутных войск в лагере Аль-Удейри. Дроны также атаковали радиолокационную систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ещё одной целью стал радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.