На Запорожской АЭС увековечат память главного инженера, убитого ВСУ
Погибший в результате теракта главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Обложка © Запорожская АЭС
Память главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего в результате действий украинских военных, увековечат на станции. Данное заявление сделала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что для всего коллектива он навсегда останется человеком, который до последнего дня служил своему делу и отвечал за безопасность объекта и персонала. По словам Яшиной, его имя и вклад в историю атомной станции никогда не будут забыты.
Напомним, 15 июля Вооружённые силы Украины нанесли удар по служебному автомобилю, следовавшему по границе между промышленной площадкой Запорожской АЭС и городом Энергодар. Жертвами атаки стали главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за безопасную эксплуатацию объекта, и водитель Дмитрий Филиппов. После трагедии Международное агентство по атомной энергии выступило с экстренным призывом немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
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