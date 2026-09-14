Лихачёв сообщил Гросси об ударах по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв обсудил с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси атаки на автомобили, перевозившие дизельное топливо для Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, в результате ударов погибли люди.

Встреча Лихачёва и Гросси состоялась в Вене на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Одной из тем переговоров стала безопасность поставок топлива для Запорожской атомной электростанции.

«Гендиректор госкорпорации «Росатом» привлёк внимание гендиректора МАГАТЭ к очередному преступлению киевского режима — к недавним ударам по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС, в результате которых имелись человеческие жертвы», — говорится в сообщении.

Лихачёв подчеркнул, что машины перевозили именно дизельное топливо. Оно необходимо для обеспечения работы систем, связанных с ядерной безопасностью объекта. Гросси выразил готовность проработать варианты помощи МАГАТЭ при проведении подобных операций.

Напомним, что накануне транспорт с дизельным топливом, направлявшийся к Запорожской АЭС, подвергся атаке. Машины перевозили горючее, необходимое для обеспечения стабильной работы станции. Удары были нанесены в непосредственной близости от периметра объекта. В результате погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших груз.