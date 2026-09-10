Ульянов: Киев открыл охоту на сотрудников ЗАЭС и их семей

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара критически обострилась из-за участившихся украинских атак. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

По словам дипломата, в течение летних месяцев удары по инфраструктуре атомной станции и города-спутника стали практически ежедневными.

«По сути, на этих людей объявлена настоящая охота», — заявил Ульянов, говоря о сотрудниках ЗАЭС, членах их семей и местных жителях.

Постпред отмечает, что Киев ведёт целенаправленную кампанию против персонала станции и жителей Энергодара. Именно с этим российская сторона связывает резкое ухудшение ситуации вокруг атомного объекта.

Запорожская АЭС и Энергодар регулярно подвергаются атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Удары неоднократно фиксировались в районе объектов станции и её инфраструктуры, в том числе по транспортному цеху, учебно-тренировочному центру и территории возле энергоблоков. МАГАТЭ, чьи эксперты постоянно находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года, сообщало о взрывах, стрельбе и беспилотниках вблизи объекта и неоднократно предупреждало об угрозах ядерной безопасности. Москва требует от агентства жёсткой реакции на действия Киева, тогда как МАГАТЭ, как правило, не устанавливает публично виновную сторону в конкретных атаках.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за договорённость о локальном прекращении огня, которая позволила восстановить линию электропередачи к Запорожской АЭС.