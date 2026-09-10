Постпред Ульянов: ЗАЭС за три месяца десять раз теряла электроснабжение

Запорожская АЭС за последние три месяца десять раз теряла доступ к электроснабжению. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

По его словам, за тот же период атакам подвергались разные объекты станции. Среди них Ульянов назвал склад дизельного топлива, цех электрических сетей и насосную станцию.

«Предельно напряжённой остаётся и ситуация с энергоснабжением ЗАЭС — за указанный период станция утрачивала его десять раз», — заявил постпред.

Ульянов также обвинил Киев в попытках помешать ремонту линий электропередачи станции. В частности, он напомнил о событиях 17 июня, когда при посредничестве МАГАТЭ был согласован режим тишины для восстановления ЛЭП «Днепровская». Во время действия этого режима украинский беспилотник ударил по одному из зданий внутри зоны прекращения огня — таким образом договорённость была нарушена.

Постпред напомнил, что ЗАЭС находится на линии боевого соприкосновения. Энергоблоки переведены в режим холодного останова, поэтому станция не вырабатывает электричество для собственных нужд и зависит от внешнего энергоснабжения.

20 августа Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение после отключения линии «Ферросплавная-1». Энергоблоки штатно перевели на резервные дизель-генераторы, которые продолжили обеспечивать питание оборудования станции.