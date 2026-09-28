Путин: Доля атомной генерации в России превысила 20%

Доля атомной генерации в энергосистеме России уже превысила 20%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Глава государства напомнил, что ранее перед отраслью ставилась задача увеличить этот показатель с 16% до 20%. По его словам, намеченный рубеж уже пройден.

«Мы добились уже свыше 20%. Ставили перед собой цель нарастить с 16% до 20% атомную генерацию в структуре нашей энергетики. Этот план выполнен, цель достигнута», — сказал Путин.

Президент также отметил выполнение планов по строительству атомных энергоблоков внутри страны. При этом он подчеркнул, что у «Росатома» остаются новые амбициозные задачи, которые стороны намерены обсудить.

Путин на встрече с главой «Росатома» Лихачёвым заявил, что Россия строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем любая другая страна, применяя новейшие технологии. Он отметил, что «Росатом» работает по полному циклу — и в мирном атоме, и в сфере безопасности. Сейчас госкорпорация сооружает 28 энергоблоков в девяти странах, включая Китай, Индию, Турцию, Египет, Иран, Бангладеш и Венгрию.