Путин заявил о мировом лидерстве России по строительству блоков АЭС за рубежом

Россия сейчас строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем любая другая страна. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

«Росатом — безусловно, один из самых крупных мировых холдингов, который работает в режиме полного цикла — и в сфере обеспечения безопасности страны, и в сфере мирного атома. Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом», — отметил Путин.

Президент добавил, что российские зарубежные проекты реализуются применением современных технологий. Отдельно он подчеркнул, что Росатом работает по полному циклу и одновременно занимается как гражданскими атомными проектами, так и задачами, связанными с безопасностью страны.

Сейчас Росатом одновременно сооружает за рубежом 28 энергоблоков большой и малой мощности в девяти странах. Российские атомные проекты реализуются, в частности, в Китае, Индии, Турции, Египте, Иране, Бангладеш и Венгрии.

Одним из крупнейших зарубежных проектов остаётся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где строятся четыре энергоблока российского дизайна поколения 3+. Параллельно Россия развивает новые проекты в Центральной Азии, включая интегрированную АЭС в Узбекистане.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия готовится к масштабному расширению собственной атомной энергетики. Согласно утверждённой генсхеме размещения энергообъектов, до 2042 года в стране планируется построить 38 новых атомных энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Новые мощности должны появиться в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а к 2045 году долю атомной генерации в российском энергобалансе планируется увеличить примерно с 20 до 25%.