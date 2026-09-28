Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 17:43

Путин заявил о мировом лидерстве России по строительству блоков АЭС за рубежом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия сейчас строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем любая другая страна. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

«Росатом — безусловно, один из самых крупных мировых холдингов, который работает в режиме полного цикла — и в сфере обеспечения безопасности страны, и в сфере мирного атома. Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом», — отметил Путин.

Президент добавил, что российские зарубежные проекты реализуются применением современных технологий. Отдельно он подчеркнул, что Росатом работает по полному циклу и одновременно занимается как гражданскими атомными проектами, так и задачами, связанными с безопасностью страны.

Сейчас Росатом одновременно сооружает за рубежом 28 энергоблоков большой и малой мощности в девяти странах. Российские атомные проекты реализуются, в частности, в Китае, Индии, Турции, Египте, Иране, Бангладеш и Венгрии.

Одним из крупнейших зарубежных проектов остаётся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где строятся четыре энергоблока российского дизайна поколения 3+. Параллельно Россия развивает новые проекты в Центральной Азии, включая интегрированную АЭС в Узбекистане.

Росатом увеличил число специалистов на АЭС «Бушер» в Иране до 63
Росатом увеличил число специалистов на АЭС «Бушер» в Иране до 63

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия готовится к масштабному расширению собственной атомной энергетики. Согласно утверждённой генсхеме размещения энергообъектов, до 2042 года в стране планируется построить 38 новых атомных энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Новые мощности должны появиться в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а к 2045 году долю атомной генерации в российском энергобалансе планируется увеличить примерно с 20 до 25%.

Больше новостей об энергетике, крупных промышленных проектах и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Росатом
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar