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Опубликовано 11 октября, 14:16

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью
ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью

Ранее Минобороны отчиталось об успахах российской ПВО в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Уничтожены 909 беспилотников и две управляемые авиабомбы.

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Матвей Константинов
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