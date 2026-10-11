Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Ранее Минобороны отчиталось об успахах российской ПВО в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Уничтожены 909 беспилотников и две управляемые авиабомбы.
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