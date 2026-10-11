Минобороны: ПВО за сутки сбила 909 беспилотников и две авиабомбы ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 909 беспилотников самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 октября российская ПВО уничтожила 479 украинских беспилотников над регионами страны. Атака охватила территории от Поволжья до южных регионов и акватории Чёрного моря.