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Опубликовано 11 октября, 12:36

Минобороны: ПВО за сутки сбила 909 беспилотников и две авиабомбы ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 909 беспилотников самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 октября российская ПВО уничтожила 479 украинских беспилотников над регионами страны. Атака охватила территории от Поволжья до южных регионов и акватории Чёрного моря.

Больше новостей о работе ПВО, беспилотниках и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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