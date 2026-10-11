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Опубликовано 11 октября, 10:50

Четыре дрона ВСУ сбили над Рязанской областью — повреждена вышка связи

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона в небе над Рязанской областью, человеческих жертв удалось избежать. Информацией делится в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 4 БПЛА. В Милославском округе повреждена вышка связи. Пострадавших нет», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Туапсе Краснодарского края. Фрагменты БПЛА также вызвали возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

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Татьяна Миссуми
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