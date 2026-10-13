«Двойной нокаут»: Появилось видео уничтожения пунктов управления дронами ВСУ

Российские военные уничтожили два замаскированных пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА противника в Николаевке и Дружковке. Видео © Telegram / Минобороны России

Удары были нанесены по объектам, расположенным в районах населённых пунктов Николаевка и Дружковка. В ведомстве сообщили об уничтожении обоих пунктов.

Минобороны сопроводило сообщение о поражении объектов кратким комментарием.

«Двойной нокаут», — заявили в ведомстве.