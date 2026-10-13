«Двойной нокаут»: Появилось видео уничтожения пунктов управления дронами ВСУ
МО РФ сообщило об уничтожении пунктов управления БПЛА ВСУ: Двойной нокаут
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские военные уничтожили два замаскированных пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА противника в Николаевке и Дружковке. Видео © Telegram / Минобороны России
Удары были нанесены по объектам, расположенным в районах населённых пунктов Николаевка и Дружковка. В ведомстве сообщили об уничтожении обоих пунктов.
Минобороны сопроводило сообщение о поражении объектов кратким комментарием.
«Двойной нокаут», — заявили в ведомстве.
Российские военные регулярно сообщают об уничтожении пунктов управления украинскими беспилотниками на разных направлениях. В сентябре Life.ru писал об ударе по пункту управления БПЛА в Дружковке, где российские ВКС применили авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Подобные объекты поражают и другими средствами. В июне Life.ru сообщал, что экипаж танка Т-80БВМ уничтожил здание на Добропольском направлении, где находились операторы дронов и оборудование для управления FPV-беспилотниками.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.