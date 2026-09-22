МО показало видео сброса ФАБ-1500 на пункты дроноводов ВСУ на Сумщине и в ДНР

Российские Воздушно-космические силы авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Хотени Сумской области и Дружковки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по пунктам управления БПЛА ВСУ в районе н. п. Хотень Сумской области и в н. п. Дружковка (ДНР)», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что во время боевых вылетов применялись авиабомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских ВКС по военным объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Тогда, по данным Минобороны РФ, по целям применялись в том числе ФАБ-1500 и ФАБ-500, а одним из поражённых объектов стал пункт управления беспилотниками.