«Полтонны огня»: ФАБы и «умная» ракета разнесли объекты ВСУ в двух областях
ВКС РФ ФАБами и ракетой ударили по инфраструктуре ВСУ в двух областях Украины
Экипажи российских Су-34 нанесли точечные удары по военным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 поразили опорные пункты и места размещения личного состава ВСУ в Харьковской области, а также пункт управления дронами в Сумской области.
Кадры ударов по инфраструктуре ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Видео © Пресс-служба Минобороны России
В Харьковской области с помощью планирующих авиабомб ФАБ-1500 был уничтожен опорный пункт 129-й бригады в Малом Бурлуке, а ФАБ-250 поразили место дислокации 22-й бригады в селе Чёрное.
Кроме того, в Сумской области высокоточной ракетой был ликвидирован пункт управления беспилотниками 119-й бригады теробороны, расположенный в Майском.
Ранее российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.
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Обложка © Пресс-служба Минобороны России