В небе над Тульской областью 14 октября ПВО сбила 26 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Расчёты Минобороны России уничтожили все 26 обнаруженных воздушных целей. Информации о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не поступало.

При этом угроза новых налётов сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и обращаться в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров рассказал о работе подразделений противовоздушной обороны, которые перехватывали воздушные цели на подлёте к городу. Точное количество сбитых аппаратов глава региона не назвал.