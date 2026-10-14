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Регион
Опубликовано 14 октября, 01:02

В небе над Тульской областью 14 октября ПВО сбила 26 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Расчёты Минобороны России уничтожили все 26 обнаруженных воздушных целей. Информации о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не поступало.

При этом угроза новых налётов сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и обращаться в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении губернатора.

Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 34
Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 34

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров рассказал о работе подразделений противовоздушной обороны, которые перехватывали воздушные цели на подлёте к городу. Точное количество сбитых аппаратов глава региона не назвал.

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Антон Голыбин
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