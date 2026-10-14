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Опубликовано 14 октября, 00:59

Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 34

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр не уточнил, в каких именно районах перехватили воздушные цели. Информация о возможных пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.

Ранее подразделения ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, которые двигались в направлении столицы. Таким образом, с учётом нового сообщения число сбитых дронов достигло 34.

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Ранее десять пассажирских самолётов, следовавших из Турции в Москву, изменили маршруты из-за временных ограничений в аэропорту Внуково. Экипажи приняли решение о возвращении, когда лайнеры находились над Польшей, Литвой, Белоруссией и Псковской областью. Изменения затронули рейсы из Стамбула, Антальи, Измира и Даламана. Росавиация также вводила ограничения на приём и отправку самолётов в Домодедове и Жуковском. В ведомстве объяснили меры необходимостью обеспечения безопасности полётов.

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