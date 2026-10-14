Силы ПВО сбили два беспилотника над подмосковной Истрой 14 октября

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников в небе над муниципальным округом Истра Московской области. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём канале в MAX.

«Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака двух БПЛА противника», — написала чиновница.

Подробностей о последствиях воздушной атаки Витушева не привела. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях объектов в её сообщении нет.

Накануне вечером, 13 октября, в Истре объявляли беспилотную опасность. Местных жителей призывали соблюдать меры безопасности и не публиковать кадры работы противовоздушной обороны.

Ранее в Москве системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё 15 украинских беспилотников. Об этом проинформировал столичный мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов достигло 75. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.