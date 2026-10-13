В Брянской области мужчина погиб из-за сброшенного БПЛА устройства

В Дятькове Брянской области 55-летний мужчина погиб во дворе своего дома после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона.

По его словам, мужчина подорвался на взрывном устройстве, которое было сброшено с БПЛА самолётного типа. До этого беспилотник атаковал соседний частный дом.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Семье пообещали оказать необходимую помощь.

Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников, в том числе с применением устройств, которые сбрасывают с БПЛА. 11 октября Life.ru сообщал о гибели мирного жителя Жуковского района после подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа.