Мирный житель погиб при подрыве на сброшенной с БПЛА мине в Брянской области
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Мирный житель погиб в Жуковском районе Брянской области в результате подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. О трагедии сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с БПЛА самолётного типа, погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным погибшего», — написал глава области и пообещал оказать семье необходимую помощь.
По словам губернатора, в регионе участились случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Такие предметы, как правило, обнаруживают в полях, лесах и на лесных дорогах.
Ковальчук предупредил жителей об опасности подобных находок и призвал отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения СВО, а также на территориях, где действуют официальные ограничения.
При обнаружении подозрительного предмета нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.
Ранее в Жуковском районе Брянской области 47-летний мужчина погиб, наступив на взрывное устройство в лесу. А 3 октября в Брянском районе два мирных жителя получили ранения при подрыве на устройствах, сброшенных с беспилотника.
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