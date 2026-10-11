Мирный житель погиб при подрыве на сброшенной с БПЛА мине в Брянской области

Мирный житель погиб в Жуковском районе Брянской области в результате подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. О трагедии сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с БПЛА самолётного типа, погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным погибшего», — написал глава области и пообещал оказать семье необходимую помощь.

По словам губернатора, в регионе участились случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Такие предметы, как правило, обнаруживают в полях, лесах и на лесных дорогах.

Ковальчук предупредил жителей об опасности подобных находок и призвал отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения СВО, а также на территориях, где действуют официальные ограничения.

При обнаружении подозрительного предмета нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.