Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в Брянской области

Накануне Life.ru сообщал, что в ЛНР 16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю. Машину атаковали в районе посёлка Чернухино Перевальского муниципального округа. Ещё двое находившихся в автомобиле юношей 17 и 19 лет получили ранения и были доставлены в больницу. Всего за сутки в результате атак на территорию республики погибли три человека.