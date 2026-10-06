Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в Брянской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Жуковском районе Брянской области 47-летний мужчина погиб, наступив в лесу на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Трагедия произошла вблизи деревни Велея. По словам главы области, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Накануне Life.ru сообщал, что в ЛНР 16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю. Машину атаковали в районе посёлка Чернухино Перевальского муниципального округа. Ещё двое находившихся в автомобиле юношей 17 и 19 лет получили ранения и были доставлены в больницу. Всего за сутки в результате атак на территорию республики погибли три человека.
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