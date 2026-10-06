Сотрудник администрации погиб при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

Сотрудник Голопристанской администрации погиб при атаке украинского FPV-дрона на служебный автомобиль за Долматовкой. Ещё один сотрудник, по предварительным данным, получил контузию. Двое других не пострадали. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В машине возвращались сотрудники комиссии, обследовавшие разрушенное жильё в прифронтовых населённых пунктах. Они фиксировали повреждения домов, чтобы жители могли получить положенные компенсации.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь», — написал Сальдо. Пострадавшему губернатор пожелал скорейшего восстановления.

Ранее Life.ru сообщал, что 4 октября в Каховке украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, ехавшую на вызов. По словам регионального омбудсмена Сергея Георгиева, медики успели покинуть автомобиль и не пострадали, однако транспорт получил повреждения.