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Регион
Опубликовано 14 октября, 07:08

Более 160 беспилотников атаковали Ростовскую область за ночь 14 октября

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более 160 беспилотников уничтожили и подавили за ночь в Ростовской области. Об этом 14 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском, а также в восьми районах области: Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском.

Информации о пострадавших и последствиях на земле на момент публикации не поступало. Губернатор уточнил, что данные ещё будут проверять.

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Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на территории ДНР 13 октября

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших мирных жителях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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