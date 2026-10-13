«Ничего не объясняют»: Нидерланды отказали в визах лидерам сборной России по спортивной гимнастике

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова не выступят на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Спортсменкам отказали в визах, сообщила РИА «Новости» бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нам вернули три паспорта, визы не дали Мельниковой, Листуновой и Калмыковой. Они ничего не объясняют в посольстве. Шансов, что они успеют на чемпионат, нет, так что они там не выступят», — сказала Родионенко.

Ранее Федерация гимнастики России сообщала, что за два дня до запланированного вылета спортсмены сборной всё ещё не получили визы для поездки в Нидерланды.

При этом Даниел Маринов, Алёна Глотова, Сергей Найдин и Арсений Духно визы получили и смогут отправиться на турнир.

Чемпионат мира пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. На соревнованиях будут разыгрываться путёвки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В мае исполком Международной федерации гимнастики World Gymnastics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. В июле организация уточнила, что на турнирах, утверждённых до этого решения, возможны исключения из-за ограничений местных властей. В октябре федерация вновь обновила правила, подтвердив право россиян на полное представительство на международных стартах.

Проблемы с визами у российских гимнастов возникали и перед чемпионатом Европы в Загребе в августе. Тогда Хорватия первоначально отказала во въезде девяти из 65 членов российской делегации, включая Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову. Причиной назвали отсутствие обоснования цели и условий пребывания, хотя, по данным Федерации гимнастики России, документы всей команды подавались одновременно и были одинаковыми. Позднее решение частично пересмотрели: визы получили Мельникова, Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачёв, однако Листунова и ещё несколько членов сборной на турнир не попали.