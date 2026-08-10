«Козни подстроить»: В Госдуме не удивились отказу Хорватии в визах российским гимнастам

Отказ Хорватии выдать визы части российских гимнастов перед чемпионатом Европы не стал неожиданностью для депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой. Об этом она заявила ТАСС.

Изначально въездные документы не получили девять из 65 членов российской делегации, среди которых были Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Позднее хорватская сторона пересмотрела решение в отношении четырёх человек. Визы выдали Мельниковой, Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачёву, причём первые две уже отправились в Загреб.

При этом Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский по-прежнему остались без разрешения на въезд. Федерация гимнастики России отдельно поблагодарила European Gymnastics за помощь в решении вопроса.

«Очень тяжело тут нам своими силами давить, как и раньше, на какое-то посольство и страну. Знаю это по себе сама, так как бывало, что визу неоднократно не получала», — сказала Журова.

По её словам, в подобных ситуациях особенно важна позиция международных спортивных организаций. Депутат напомнила, что ранее именно федерации подключались к решению визовых проблем перед крупными турнирами.

«Мы не первый день живём, что какие-то страны пытались нам какие-то козни подстроить», — добавила Журова.

Российские спортсмены уже сталкивались с визовыми проблемами на крупных зарубежных стартах. В июле сборная России по борьбе при этом успешно выступила на юниорском чемпионате Европы в Скопье, завоевав 27 из 29 возможных медалей.