После отказа всё-таки пустили: Мельникова и ещё трое россиян едут на ЧЕ в Хорватию

Четверо российских гимнастов после визовых проблем всё же смогут выступить на чемпионате Европы в Хорватии. Речь идёт об Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексее Усачёве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство РФ в Загребе.

Спортсмены получили документы и отправляются в Загреб. До этого хорватская сторона отказала в визах нескольким членам российской делегации, в том числе олимпийской чемпионке Мельниковой.

В посольстве РФ заявили, что добиться положительного решения удалось благодаря совместной работе МИД России, диппредставительства в Загребе и хорватской стороны.

Отдельно дипломаты отметили помощь руководства Хорватского гимнастического союза, которое подключилось к решению визового вопроса. Женская часть чемпионата Европы пройдёт с 13 по 16 августа, мужская — с 19 по 23 августа. Турнир станет одним из этапов отбора на чемпионат мира 2026 года.

Таким образом, Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачёв получили возможность побороться за путёвки на мировое первенство.

В конце мая российские гимнастки уже столкнулись со сложностями на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Тогда сборная трижды оспаривала оценки своих юниорок, а сам турнир стал для россиянок первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва.