Олимпийской чемпионке Листуновой во второй раз отказали в визе в Хорватию

Хорватия во второй раз отказала олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой в визе, из-за чего она не сможет выступить на чемпионате Европы. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Ранее стало известно, что решение всё же пересмотрели в пользу Ангелины Мелниковой, Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачёва. В посольстве России в Загребе отметили, что положительного решения удалось добиться благодаря совместной работе МИД и дипмиссии.

В федерации поблагодарили президента Европейского гимнастического союза Фарида Гаибова и гендиректора организации Лизу Вортманн за твёрдую позицию в защите интересов спортсменов, а также поблагодарили СМИ и болельщиков за поддержку.

При этом там уточнили, что по остальным пяти членам российской сборной прежнее решение осталось в силе. Кроме Листуновой, визы не получили Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Ранее в Федерации гимнастики России сообщили, что российские гимнастки выступят на чемпионате мира в Германии как полноценная национальная команда, опровергнув информацию о возвращении к нейтральному статусу. В ведомстве пояснили, что ситуация регулируется переходным порядком, который действует для турниров, распределённых до майского решения World Gymnastics об отмене нейтрального статуса. Тем самым в ФГР ответили на слова пресс-секретаря Германского гимнастического союза Торстена Хартмана, заявившего, что российские спортсменки могут участвовать только в нейтральном статусе.