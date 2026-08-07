Мельникова и Листунова пропустят чемпионат Европы из-за отказа в визах

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова не смогут выступить на чемпионате Европы после отказа в выдаче хорватских виз. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Помимо Мельниковой и Листуновой, визы, по данным федерации, не получили гимнасты Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Как заявили в Федерации гимнастики России, причиной отказа стало то, что якобы не было представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. При этом в организации подчёркивают, что документы всей российской делегации подавались одновременно и в одинаковом составе, а остальные 56 участников визы получили.

Федерация считает, что отказ фактически лишил ведущих российских спортсменок возможности выступить на квалификационном турнире. По мнению организации, подобные решения могут повлиять на состав участников соревнований и поставить под сомнение равные условия отбора.

Также указывается, что Федерация уже уведомила Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) о сложившейся ситуации и попросили разобраться в произошедшем.

Напомним, Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и ещё шестеро российских гимнастов не получили хорватские визы за два дня до чемпионата Европы в Загребе. Официальных отказов не было, и Федерация гимнастики назвала это фактическим устранением главного конкурента. Резервные спортсмены визы получили. Федерация уведомила World Gymnastics и European Gymnastics и будет добиваться участия.