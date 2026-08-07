Устранение главного конкурента: Лучшим российским гимнастам не дали визы на ЧЕ в Хорватии

За два дня до вылета на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и ещё шестеро российских спортсменов не получили хорватские визы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России РИА «Новости».

В числе не получивших визы, помимо Мельниковой, — Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачёв, Сергей Найдин, Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Федерация отметила, что официальных отказов не поступало, при этом резервные спортсмены визы получили. В организации назвали это фактическим устранением главного конкурента.

Чемпионат Европы является отборочным к чемпионату мира. Без лидеров женской сборной команде будет сложнее бороться за выход. Федерация уведомила World Gymnastics и European Gymnastics и будет добиваться участия спортсменов.

Ранее появилась информация, что российские гимнастки примут участие в мировом первенстве в Германии в качестве полноценной национальной сборной. В ФГР это подтвердили, опровергнув данные о возврате к соревнованиям в нейтральном статусе. Несколькими днями до этого пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман заявлял, что спортсменкам из России разрешено выступать исключительно без национальной атрибутики.