Российские гимнастки выступят на ЧМ в Германии как национальная команда
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Российские гимнастки выступят на чемпионате мира в Германии как полноценная национальная команда. Об этом заявили в Федерации гимнастики России (ФГР), опровергнув сообщения о возвращении к нейтральному статусу.
Незадолго до этого пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман сообщил, что российские спортсменки могут участвовать только в нейтральном статусе. Однако в ФГР пояснили, что ситуация регулируется переходным порядком, действующим для турниров, которые были распределены до майского решения исполкома World Gymnastics об отмене нейтрального статуса.
«Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России. В официальных протоколах и коммуникации соревнований спортсменки будут представлены как Россия. Использование на арене символики World Gymnastics связано с переходным порядком, предусмотренным для отдельных соревнований», — заявили в ФГР.
В ведомстве подчеркнули, что это не означает возврата к нейтральному статусу, который отменён решением исполкома от 17 мая 2026 года. Официальные протоколы будут содержать представление как Россия.
Переходный порядок применяется только в случае наличия официальных ограничений со стороны государственных органов принимающей страны. Поскольку ЧМ в Германии относится к категории таких соревнований, допускается использование эмблемы World Gymnastics на арене, но сама команда сохраняет национальный статус.
Турнир пройдёт во Франкфурте с 12 по 16 августа. Российские гимнастки, таким образом, смогут выступать под своим флагом и гимном, что стало важным шагом после отмены прежних ограничений. Вопрос окончательной формы участия урегулирован в соответствии с регламентом.
Ранее сообщалось, что исполком World Gymnastics 17 мая допустил российских спортсменов к стартам под флагом и с гимном, но организаторы турнира в Клуж-Напоке запретили флаг РФ, и сборная отказалась от участия, сочтя это неприемлемым. Решение организаторов вызвало резонанс.
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