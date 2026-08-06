Российские гимнастки выступят на ЧМ в Германии как национальная команда

Российские гимнастки выступят на чемпионате мира в Германии как полноценная национальная команда. Об этом заявили в Федерации гимнастики России (ФГР), опровергнув сообщения о возвращении к нейтральному статусу.

Незадолго до этого пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман сообщил, что российские спортсменки могут участвовать только в нейтральном статусе. Однако в ФГР пояснили, что ситуация регулируется переходным порядком, действующим для турниров, которые были распределены до майского решения исполкома World Gymnastics об отмене нейтрального статуса.

«Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России. В официальных протоколах и коммуникации соревнований спортсменки будут представлены как Россия. Использование на арене символики World Gymnastics связано с переходным порядком, предусмотренным для отдельных соревнований», — заявили в ФГР.

В ведомстве подчеркнули, что это не означает возврата к нейтральному статусу, который отменён решением исполкома от 17 мая 2026 года. Официальные протоколы будут содержать представление как Россия.

Переходный порядок применяется только в случае наличия официальных ограничений со стороны государственных органов принимающей страны. Поскольку ЧМ в Германии относится к категории таких соревнований, допускается использование эмблемы World Gymnastics на арене, но сама команда сохраняет национальный статус.

Турнир пройдёт во Франкфурте с 12 по 16 августа. Российские гимнастки, таким образом, смогут выступать под своим флагом и гимном, что стало важным шагом после отмены прежних ограничений. Вопрос окончательной формы участия урегулирован в соответствии с регламентом.