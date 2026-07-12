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Регион
12 июля, 16:56

Гимнастка Ковшова стала второй на этапе Кубка мира

Арина Ковшова. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Арина Ковшова. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российская гимнастка Арина Ковшова стала серебряным призёром этапа Кубка мира в Милане в упражнении с лентой. По итогам выступления 16-летняя спортсменка набрала 28,300 балла.

Первое место заняла представительница Болгарии Стиляна Николова с результатом 28,650 балла. Третьей стала гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова, получившая 28,250 балла.

Ещё одна россиянка Мария Борисова взяла восьмое место — 24,200 балла. Турнир проходит в Италии с 10 по 12 июля.

В мае Ковшова выиграла золото Кубка Европы в упражнении с мячом и серебро с обручем. Ранее она также стала чемпионкой России в многоборье.

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Александра Мышляева
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