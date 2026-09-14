Мельникова призналась, что хотела завершить спортивную карьеру в 2025 году

Триумф на чемпионате мира в Джакарте заставил Ангелину Мельникову отказаться от планов завершить спортивную карьеру. До поездки в Индонезию гимнастка всерьёз собиралась уйти из большого спорта. Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью пресс-службе ОКР.

«Если честно, думала заканчивать со спортом в 2025 году. Мечтала об Олимпийских играх в Париже», — призналась Мельникова.

Спортсменка рассчитывала выступить на Играх 2024 года, однако россияне туда не попали. В следующем сезоне будущее её карьеры оставалось неопределённым, пока гимнастка неожиданно не получила нейтральный статус и возможность вернуться на международную арену.

На чемпионате мира — 2025 Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебро на брусьях. После победы она решила продолжить выступления, хотя считает свой возраст уже довольно большим для спортивной гимнастики.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира и семикратная победительница чемпионатов Европы.

В августе Life.ru сообщал, что россиянка впервые в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате Европы. На турнире в Загребе она также завоевала золото в опорном прыжке и бронзовые медали на бревне и в вольных упражнениях.