Гимнаст Смирнов взял золото в многоборье на юниорском чемпионате Европы

Российский гимнаст Даниил Смирнов выиграл личное многоборье на юниорском чемпионате Европы, опередив ближайшего соперника всего на 0,001 балла. Итоги финала опубликовала пресс-служба Европейской гимнастики. За шесть упражнений Смирнов набрал 81,065 балла.

Серебро завоевал украинец Владимир Головин, получивший от судей 81,064 балла. Ещё одну награду России принёс Радмир Мусаев. Его результат — 79,331 балла — позволил занять третье место. Лучшие оценки чемпион получил за опорный прыжок и упражнение на коне — 14,066 и 14,400 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы в Загребе российская гимнастка Ангелина Мельникова получила более высокие баллы за вольные упражнения после того, как её тренеры подали протест. Первоначально судьи оценили выступление в 13,600 балла при базе 5,6, но апелляция была удовлетворена: базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,800.