Российской гимнастке Мельниковой пересмотрели оценки на чемпионате Европы

Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила более высокие баллы за вольные упражнения на чемпионате Европы после того, как тренеры подали протест. Соревнования проходят в столице Хорватии Загребе.

Сначала судьи оценили её выступление в 13,600 балла при базе 5,6. Но тренеры не согласились и быстро подали апелляцию. Её рассмотрели, базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,800.

В четверг в Загребе определится победительница личного многоборья.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин проходит 13–16 августа, среди мужчин — состоится 19–23 августа. Данные соревнования имеют статус отборочных к чемпионату мира 2026 года.

Российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову встретили аплодисментами на чемпионате мира во Франкфурте. Life.ru публиковал видео.