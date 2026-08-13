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Регион
13 августа, 14:38
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Российской гимнастке Мельниковой пересмотрели оценки на чемпионате Европы

Гимнастке Мельниковой повысили оценку до 13,8 балла после апелляции на ЧЕ

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила более высокие баллы за вольные упражнения на чемпионате Европы после того, как тренеры подали протест. Соревнования проходят в столице Хорватии Загребе.

Сначала судьи оценили её выступление в 13,600 балла при базе 5,6. Но тренеры не согласились и быстро подали апелляцию. Её рассмотрели, базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,800.

В четверг в Загребе определится победительница личного многоборья.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин проходит 13–16 августа, среди мужчин — состоится 19–23 августа. Данные соревнования имеют статус отборочных к чемпионату мира 2026 года.

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Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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