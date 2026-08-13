Российских гимнасток встретили аплодисментами на чемпионате мира в Германии

Российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову встретили громкими аплодисментами на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Видео с реакцией трибун опубликовала Федерация гимнастики России. Турнир проходит в Германии с 12 по 16 августа. Борисова и Ильтерякова выступают в квалификации многоборья.

Российских гимнасток встретили овациями на чемпионате мира в Германии. Видео © Telegram / Художественная гимнастика России

«Флага России на трибунах нет. Гимна тоже. Но эту поддержку не запретить», — говорится в сообщении федерации.

Российские спортсменки участвуют в чемпионате мира без национальной символики. В федерации при этом подчеркнули, что публика тепло реагирует на их выступления.

Ранее Международная федерация гимнастики решила допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Однако для чемпионата мира в Германии действует отдельный порядок: российские и белорусские спортсменки выступают без национальных символов.