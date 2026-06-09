Юниоры РФ смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры получили право выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 24 олимпийских видах спорта. Об этом рассказал вице‑премьер Дмитрий Чернышенко. Теперь молодые спортсмены смогут выступать на международной арене на равных условиях.

«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — приводит слова вице‑премьера РИА «Новости».

Среди направлений перечислены фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски‑альпинизм, кёрлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, а также спортивная и художественная гимнастика.

Взрослым атлетам также разрешили выступать под национальным флагом и с гимном. Речь идёт только о 12 видах спорта из программы Олимпийских игр.