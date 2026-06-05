Песков заявил о работе над возвращением российского флага на Олимпиаду-2028

В Кремле заявили, что по вопросу возвращения российским спортсменам национального флага на Олимпийских играх 2028 года ведётся «очень хорошая работа». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Журналисты спросили представителя Кремля о перспективах выступления российских атлетов под национальным флагом на следующей летней Олимпиаде.

«Ведется очень хорошая работа», — ответил Песков.

При этом он призвал не торопиться с прогнозами.

«Но не будем забегать вперед», — добавил пресс-секретарь президента.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Российские спортсмены в последние годы сталкиваются с ограничениями на международных стартах и допускаются к ряду соревнований только в нейтральном статусе.