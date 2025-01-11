Олимпийские игры 2028 года могут перенести из Голливуда
Ведущий Кирк потребовал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса в другой город
Телеведущий Чарли Кирк предложил отменить проведение Олимпийских Игр в Лос-Аджелесе в 2028 году, так как охвативший регион пожар, по его словам, показал, что власти не могут обеспечить минимальные условия безопасности. Он написал в соцсети, что нужно найти другое место для соревнований, где можно «безопасно что-то построить и запустить».
«Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду. Перенесите её в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то действительно безопасно построить и запустить», — возмутился Кирк.
Напомним, сильные пожары начались 7 января в западной части Лос-Анджелеса, огонь охватил и элитные районы города. К 9 января площадь возгорания выросла до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии объявили режим масштабного бедствия, ущерб от пожаров уже перевалил за 150 миллиардов долларов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о необходимости независимого расследования, так как водохранилище в Пасифик-Палисейдс оказалось пустым в момент, когда шла борьба с возгоранием. Водохранилище является частью системы водоснабжения Лос-Анджелеса и вмещает 117 миллионов галлонов воды. По последним данным, от пожаров в Калифорнии уже погибли как минимум 11 человек.
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