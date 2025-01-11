Олимпийские игры 2028 года могут перенести из Голливуда

Телеведущий Чарли Кирк предложил отменить проведение Олимпийских Игр в Лос-Аджелесе в 2028 году, так как охвативший регион пожар, по его словам, показал, что власти не могут обеспечить минимальные условия безопасности. Он написал в соцсети, что нужно найти другое место для соревнований, где можно «безопасно что-то построить и запустить».