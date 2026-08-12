С начала 2026 года гимн РФ звучал на международных соревнованиях более 250 раз

С начала 2026 года на международных спортивных соревнованиях под российским флагом выступили 415 отечественных спортсменов. Они завоевали 401 медаль, а гимн России звучал более 250 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

В ведомстве также отметили, что продолжают работать над снятием дополнительных ограничений для российских атлетов. В Олимпийском комитете РФ создан штаб по помощи федерациям и спортсменам в получении виз. В этой работе участвует МИД.

Ранее сообщалось, что благодаря взаимодействию с European Gymnastics удалось добиться получения виз для российских гимнастов на чемпионат Европы в Загребе, несмотря на позицию Правительства Хорватии.

Тем временем российским юниорам в 24 олимпийских видах спорта разрешили выступать с национальным флагом, гимном и символикой. В перечень вошли фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, кёрлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, а также спортивная и художественная гимнастика.