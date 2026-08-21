«Нет ни грамма каши в голове»: Гимнаст Маринов раскрыл, как россиян встречали на ЧЕ в Хорватии

Призёр чемпионата мира на брусьях Даниел Маринов поделился впечатлениями от общения с иностранными спортсменами на чемпионате Европы в Хорватии. Вопреки ожиданиям, никакого напряжения или косых взглядов он не заметил. Наоборот, всё прошло дружелюбно и комфортно.

Особенно тесные контакты, по словам гимнаста, сложились с турками. Они неоднократно приезжали на российскую спортивную базу для совместных тренировок, и теперь на любых соревнованиях общение продолжается.

«Можно сказать, что это наши спортивные приятели», — отметил гимнаст в беседе с «Чемпионатом».

Хорошие отношения и с болгарами. В квалификации они выступали в одной группе, и все прошло в тёплой атмосфере. Спортсмен признался, что знаком со многими представителями этой команды, и соревноваться с ними было приятно. Также нашлись пара человек из других стран, с которыми можно встретиться, улыбнуться и просто поздороваться.

На вопрос о том, как приняли российскую сборную на турнире, Маринов ответил уверенно.

«Отлично, к нам хорошее отношение, все улыбаются, все здороваются. Нет вообще ни грамма какой-то, так скажем, каши в голове, что кто-то на нас смотрит косо», — подытожил он.

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне проходил с 12 по 16 августа. Российские спортсменки стали победительницами в командном многоборье. По итогам выступлений россиянки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Серебряные медали достались представительницам Болгарии. Их результат составил 276,050 балла. Третью строчку заняла сборная Китая, получившая от судей 275,400 балла.