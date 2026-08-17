Путин поздравил российских гимнасток с золотом ЧМ и восхитился их артистизмом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских гимнасток, завоевавших золото в командном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии, и восхитился их артистизмом. Россиянки стали первыми на турнире во Франкфурте-на-Майне.

«Уважаемые Мария Дмитриевна, София Алексеевна, Агата Фрайдуновна, Алиса Дмитриевна, Арина Николаевна, Анна Олеговна, София Витальевна, Дарья Дмитриевна! От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», — сказано в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Глава государства отметил подготовку спортсменок, их артистизм, мастерство и командную сплочённость. Путин добавил, что атлетки достойно представили нашу страну на главном старте сезона, демонстрировали «основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость».

Путин также подчеркнул, что выступление сборной подарило тренерам, партнёрам по команде и болельщикам «незабываемые мгновения радости и торжества». По его словам, победа стала значимым вкладом в традиции отечественной школы художественной гимнастики. Российским спортсменкам он пожелал удачи и новых успехов.

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне проходил с 12 по 16 августа. Российские спортсменки стали победительницами в командном многоборье. По итогам выступлений россиянки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Серебряные медали достались представительницам Болгарии. Их результат составил 276,050 балла. Третью строчку заняла сборная Китая, получившая от судей 275,400 балла.