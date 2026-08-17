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17 августа, 12:48

«На них равняется весь мир»: Олимпийская чемпионка Маргелова — о возвращении российских гимнасток

Каролина Маргелова назвала победу российских гимнасток на ЧМ эталонной

Каролина Маргелова. Обложка © ТАСС / Marijan Murat

Каролина Маргелова. Обложка © ТАСС / Marijan Murat

Победа сборной России по художественной гимнастике на чемпионате мира во Франкфурте стала ярким возвращением после пятилетнего перерыва. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка 2012 года и двукратная чемпионка Европы Каролина Маргелова (Севастьянова).

Российская команда выиграла командное многоборье с результатом 278,300 балла, опередив Болгарию и Китай. Это золото стало для сборной первым на мировых первенствах за пять лет.

По словам Маргеловой, результат стал подтверждением силы российской школы художественной гимнастики, которая опирается на многолетнюю тренерскую систему и преемственность поколений.

«Именно поэтому, где бы ни выступали российские гимнастки и в каком бы статусе они ни выходили на ковёр, они задают эталон, на который равняется весь мир», — заявила олимпийская чемпионка.

Она также отметила вклад тренеров и всей системы подготовки спортсменок, назвав нынешний успех победой команды, школы и страны. Маргелова добавила, что возвращение российских спортсменов на крупные международные соревнования сопровождается успешными выступлениями и в других видах спорта, в том числе в плавании и синхронном плавании.

Россиянки заняли четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по гимнастике
Россиянки заняли четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по гимнастике

Напомним, российские спортсменки выиграли командное многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне. Российские гимнастки набрали 278,300 балла и стали первыми в командном многоборье. Сборная Болгарии заняла второе место с 276,050 балла, а команда Китая стала третьей, получив 275,400. В итоге преимущество россиянок над ближайшими соперницами составило более двух баллов.

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Александра Мышляева
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