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Регион
16 августа, 15:22

Россиянки заняли четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по гимнастике

Обложка © ТАСС / ZUMA / Мария Борисова

Обложка © ТАСС / ZUMA / Мария Борисова

Российские гимнастки заняли четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, следует из опубликованных итогов соревнований.

В активе россиянок одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. Мировое первенство завершилось 16 августа. Золото команде принесла победа в командном зачёте. София Ильтерякова стала второй в упражнении с мячом. Мария Борисова трижды поднялась на третью ступень пьедестала. Она завоевала бронзу в программах с мячом, булавами и лентой.

Первое место в медальном зачёте заняла Германия с тремя золотыми и одной бронзовой наградами. Второй стала Бразилия, выигравшая два золота и бронзу, третьей — Болгария с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Россиянки выступали во Франкфурте без национальной символики.

Гимнастка Борисова финишировала пятой в личном многоборье на ЧМ
Гимнастка Борисова финишировала пятой в личном многоборье на ЧМ

Путь российской команды во Франкфурт начался с отбора в Варне, где спортсменки завоевали расширенную квоту на мировое первенство. Для Марии Борисовой и Софии Ильтеряковой этот ЧМ стал дебютным, а уже во время квалификации трибуны встретили их громкими аплодисментами. После выступлений поддержка продолжилась за пределами ковра: зрители просили автографы, фотографировались с гимнастками и окружили россиянок вниманием.

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Николь Вербер
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