Гимнастка Борисова финишировала пятой в личном многоборье на ЧМ

Спортсменка из России Мария Борисова стала пятой на чемпионате мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионат проходит в немецком городе Франкфурте-на-Майне.

Россиянка набрала 116,000 балла. Ещё одна представительница России София Ильтерякова расположилась на двенадцатой позиции с 113,150 балла. Золотую награду завоевала немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева, получившая 119,500 балла. Серебряным призёром стала болгарка Стиляна Николова с 117,600 балла. Бронзу завоевала итальянка София Раффаэли, набравшая 117,550 балла.

Марии Борисовой девятнадцать лет. Она является победительницей Игр БРИКС 2024 года в упражнениях с обручем и абсолютной чемпионкой России 2025 года. Шестнадцатилетняя София Ильтерякова в конце мая на чемпионате Европы в Болгарии завоевала одну золотую медаль в упражнениях с обручем и две бронзовые награды — в упражнениях с мячом и в командном турнире.

Чемпионат мира завершится 16 августа. Это последнее мировое первенство, на котором российские спортсменки будут вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Более того, россиянки оформили победный дубль на соревнованиях в Загребе — серебро досталось Анне Калмыковой. По итогам четырёх видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Этот результат позволил ей подняться на высшую ступень пьедестала и впервые стать чемпионкой Европы именно в личном многоборье.