Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы
Ангелина Мельникова. Обложка © TASS / IPA via ZUMA Press / Valerio Origo/
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Более того, россиянки оформили победный дубль на соревнованиях в Загребе – серебро досталось Анне Калмыковой.
По итогам четырёх видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Этот результат позволил ей подняться на высшую ступень пьедестала и впервые стать чемпионкой Европы именно в личном многоборье.
Калмыкова завершила соревнования с результатом 54,632 балла, уступив соотечественнице 1,3 балла. Таким образом, две российские гимнастки заняли первое и второе места.
Бронзовую награду завоевала представительница Франции Елена Кола. Судьи оценили её выступление в 53,966 балла.
Для Мельниковой нынешнее золото стало ещё одной крупной наградой в карьере. Россиянка является олимпийской чемпионкой и неоднократно поднималась на пьедесталы крупнейших международных турниров.
Ранее Life.ru писал, что российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову тепло встретили на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Несмотря на выступление россиянок без национального флага и гимна, трибуны наградили спортсменок громкими аплодисментами. В Федерации гимнастики России эмоционально отреагировали на приём публики: «Эту поддержку не запретить».
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