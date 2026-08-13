Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Более того, россиянки оформили победный дубль на соревнованиях в Загребе – серебро досталось Анне Калмыковой.

По итогам четырёх видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Этот результат позволил ей подняться на высшую ступень пьедестала и впервые стать чемпионкой Европы именно в личном многоборье.

Калмыкова завершила соревнования с результатом 54,632 балла, уступив соотечественнице 1,3 балла. Таким образом, две российские гимнастки заняли первое и второе места.

Бронзовую награду завоевала представительница Франции Елена Кола. Судьи оценили её выступление в 53,966 балла.

Для Мельниковой нынешнее золото стало ещё одной крупной наградой в карьере. Россиянка является олимпийской чемпионкой и неоднократно поднималась на пьедесталы крупнейших международных турниров.

Ранее Life.ru писал, что российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову тепло встретили на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Несмотря на выступление россиянок без национального флага и гимна, трибуны наградили спортсменок громкими аплодисментами. В Федерации гимнастики России эмоционально отреагировали на приём публики: «Эту поддержку не запретить».