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Регион
13 августа, 19:36

Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы

Ангелина Мельникова. Обложка © TASS / IPA via ZUMA Press / Valerio Origo/

Ангелина Мельникова. Обложка © TASS / IPA via ZUMA Press / Valerio Origo/

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Более того, россиянки оформили победный дубль на соревнованиях в Загребе – серебро досталось Анне Калмыковой.

По итогам четырёх видов программы Мельникова набрала 55,932 балла. Этот результат позволил ей подняться на высшую ступень пьедестала и впервые стать чемпионкой Европы именно в личном многоборье.

Калмыкова завершила соревнования с результатом 54,632 балла, уступив соотечественнице 1,3 балла. Таким образом, две российские гимнастки заняли первое и второе места.

Бронзовую награду завоевала представительница Франции Елена Кола. Судьи оценили её выступление в 53,966 балла.

Для Мельниковой нынешнее золото стало ещё одной крупной наградой в карьере. Россиянка является олимпийской чемпионкой и неоднократно поднималась на пьедесталы крупнейших международных турниров.

Российской гимнастке Мельниковой пересмотрели оценки на чемпионате Европы
Российской гимнастке Мельниковой пересмотрели оценки на чемпионате Европы

Ранее Life.ru писал, что российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову тепло встретили на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Несмотря на выступление россиянок без национального флага и гимна, трибуны наградили спортсменок громкими аплодисментами. В Федерации гимнастики России эмоционально отреагировали на приём публики: «Эту поддержку не запретить».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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