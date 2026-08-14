«Издевались, но они выстояли»: Советская гимнастка Иванова — о триумфе Мельниковой и Калмыковой на ЧЕ

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова взяли золото и серебро чемпионата Европы, несмотря на издевательства перед вылетом. Им то отказывали в визах, то давали, но они выстояли и доказали: Россия — лучшая. С победой девушек поздравила легендарная советская гимнастка Лидия Иванова.

Они просто молодцы с самой большой буквы, так как над ними поиздевались перед вылетом: не давали визу, потом дали визу. Это, конечно, всё очень дёргало и нарушало планомерную подготовку. Лидия Иванова Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, тренер по спортивной гимнастике и комментатор

Иванова высоко оценила выступление Мельниковой и Калмыковой, отметив, что их профессионализм и волевые качества позволили преодолеть все внешние сложности. По мнению чемпионки, высокий статус спортсменок подтверждает их лидерство на международной арене. Особое внимание Иванова уделила тому факту, что победа была достигнута в нейтральном статусе, что, по её словам, вызывает у неё чувство особой гордости.

«Я понимаю, что они выступали без гимна и без флага, но все будут понимать, что это российские фамилии и Россия вновь победила», — заявила Иванова.

Собеседница Life.ru подчеркнула исключительную значимость этой победы, отметив высокий уровень сложности соревнований. Она акцентировала внимание на специфике спортивной гимнастики, где малейшая неточность может привести к падению, особенно на бревне.

Ранее Life.ru писал, что российских гимнасток Марию Борисову и Софию Ильтерякову тепло встретили на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Несмотря на выступление россиянок без национального флага и гимна, трибуны наградили спортсменок громкими аплодисментами. В Федерации гимнастики России эмоционально отреагировали на приём публики: «Эту поддержку не запретить».