Золото в Германии: Российские гимнастки выиграли ЧМ в командном многоборье

Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Турнир проходит во Франкфурте-на-Майне.

По итогам выступлений россиянки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Серебряные медали достались представительницам Болгарии. Их результат составил 276,050 балла. Третью строчку заняла сборная Китая, получившая от судей 275,400 балла.

Таким образом, российская команда опередила ближайших соперниц из Болгарии более чем на два балла и завоевала золото мирового первенства.

Накануне россиянка Мария Борисова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате мира, набрав 116,000 балла. София Ильтерякова завершила соревнования на 12-й позиции.