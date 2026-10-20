Рощина и Глотова вышли в финал многоборья на ЧМ по гимнастике

Российские гимнастки Людмила Рощина и Алёна Глотова вышли в финал личного многоборья на чемпионате мира в нидерландском Роттердаме. Рощина завершила квалификацию на третьем месте, уступив только представительнице Алжира Кайлии Немур и американке Скай Блейкли.

По итогам выступлений на четырёх снарядах Рощина набрала 55,098 балла. Глотова с результатом 53,932 балла заняла девятое место и также получила путёвку в решающую стадию соревнований.

Обе россиянки также претендуют на медали в отдельных дисциплинах. Глотова с шестым результатом (14,400 балла) квалифицировалась в финал упражнений на разновысоких брусьях, а Рощина пробилась в финал вольных упражнений, получив за выступление 13,266 балла.

Ранее российские спортсменки обеспечили себе участие в финале командного многоборья. Людмила Рощина, Алёна Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус набрали 163,662 балла и заняли третье место. Выше расположились сборные Китая (164,996) и США (164,529).

Командный финал у женщин состоится 21 октября, личное многоборье пройдёт 23 октября, а медали на отдельных снарядах разыграют 24 и 25 октября. Чемпионат мира завершится 25 октября и является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.