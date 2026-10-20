Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 03:38

Рощина и Глотова вышли в финал многоборья на ЧМ по гимнастике

Обложка © ТАСС / Bildbyran

Обложка © ТАСС / Bildbyran

Российские гимнастки Людмила Рощина и Алёна Глотова вышли в финал личного многоборья на чемпионате мира в нидерландском Роттердаме. Рощина завершила квалификацию на третьем месте, уступив только представительнице Алжира Кайлии Немур и американке Скай Блейкли.

По итогам выступлений на четырёх снарядах Рощина набрала 55,098 балла. Глотова с результатом 53,932 балла заняла девятое место и также получила путёвку в решающую стадию соревнований.

Обе россиянки также претендуют на медали в отдельных дисциплинах. Глотова с шестым результатом (14,400 балла) квалифицировалась в финал упражнений на разновысоких брусьях, а Рощина пробилась в финал вольных упражнений, получив за выступление 13,266 балла.

Ранее российские спортсменки обеспечили себе участие в финале командного многоборья. Людмила Рощина, Алёна Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус набрали 163,662 балла и заняли третье место. Выше расположились сборные Китая (164,996) и США (164,529).

Командный финал у женщин состоится 21 октября, личное многоборье пройдёт 23 октября, а медали на отдельных снарядах разыграют 24 и 25 октября. Чемпионат мира завершится 25 октября и является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Нельзя позволить»: Гашек поддержал недопуск Мельниковой на ЧМ по гимнастике
«Нельзя позволить»: Гашек поддержал недопуск Мельниковой на ЧМ по гимнастике

При этом российская команда выступает в Роттердаме без нескольких лидеров. Нидерланды отказали в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Как заявил глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, отказ Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам перед чемпионатом мира негативно скажется на мировом спорте.

Больше новостей о соревнованиях и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Спортивная гимнастика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar